هل يتحول التصعيد العسكري في السودان لحرب أهلية طويلة الأمد؟

مع دخول المواجهات المسلحة يومها الثالث في السودان، تستمر حرب التصريحات والبيانات في تشكيل واقع ينذر تارة بطول أمد الصراع ويبشر تارة أخرى باقتراب الحسم.

ففي بيان للجيش أكد انتقاله إلى المرحلة الأخيرة من خطته وهي مطاردة العدو الذي تهرب عناصره في كل مكان حسب تعبير البيان، مضيفا أن المتردين حرصوا على الاشتباك قرب المناطق المأهولة، من جانبه وفي سلسلة تغريدات على تويتر أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنه سيستمر في ملاحقة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حتى تقديمه للعدالة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل ضد ما وصفها بجرائم البرهان.

من جانبها أعربت الخارجية السودانية عن تقديرها للجهود العربية والأفريقية الرامية للمساعدة في التهدئة، لكنها شددت على أن ما يحصل شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة في ما بينهم.

فما هي مسار التصعيد أو الحل المحتملة للصراع في السودان؟

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