هل كانت سي أي آيه وراء ثورات الربيع العربي؟

تاريخ النشر:16.01.2023 | 19:08 GMT | أخبار العالم العربي
أستاذ الفلسفة في جامعة قرطاج هشام المسعودي ونظرة بعد عقد وعامين على الربيع العربي.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، أن العمل مستمر على إعداد الاتفاقات الخاصة بإلغاء التأشيرة مع السعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية واللاتينية.
تساءلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن السبب وراء الخوف والقلق بأروقة الحكم في إسرائيل من وجود سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية الأسترالية.
نشرت الحكومة المصرية فيديو لأعمال تطوير ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة سيناء، المشروع الذي اعتبرته إسرائيل مقلقا لها.
أعلنت قناة "سي أن أن" أن أوكرانيا أصبحت حقلا لاختبار الأسلحة الغربية التي لا تتفق دائما مع مستوى التوقعات وقد تبقى في الماضي بعد الاختبار على الأرض.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها بعض الركاب قبل لحظات من تحطم طائرتهم بوسط نيبال أمس الأحد، في حادث أودى بحياة كل الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متنها.
دعا رودريخ كيزيوتر عضو البرلمان الألماني إلى "إعادة شراء" 15 مدفعا من المدافع الألمانية فلاكبانزر جيباد (Gepard) ذاتية الدفع المضادة للطائرات، من دولة قطر.
خلال ذروة الصراع بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي جنوب وغرب المتوسط في القرن 12 ميلادي، استعان النورمانديون في صقلية بعالم عربي فذ لرسم خريطة للعالم.
تطغى أحداث التاريخ الكبرى على ما عداها فتختفي الكثير من التفاصيل المثيرة واللافتة. نستعرض في هذه المناسبة أحدها ويتمثل في إعداد إيطاليا قوة من المظليين الليبيين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
زعم تقرير صحفي أن وزارة الدفاع البريطانية تأكدت بشكل قاطع أن القوات الجو–فضائية الروسية قد استخدمت مقاتلاتها "سو- 57" من الجيل الخامس في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المواجهة داخل الناتو، باتت بمثابة هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
انتقد قراء صحيفة "هوانتشا" الصينية الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد تصريحه حول استحالة تطبيع العلاقات بين روسيا والدول الغربية.
منح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق "النصر والهلال" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بمصرع مجموعة من المشجعين العراقيين وهم في طريقهم إلى حضور مباراة نصف نهائي خليجي 25 في البصرة.
نجح الأطباء البريطانيون في اختبار بنكرياس اصطناعي لتثبيت مستوى السكر والأنسولين في جسم 26 متطوعا مصابا بالنوع الثاني من داء السكري.
أبهر الروسي عمر نورمحمدوف، ابن عمه حبيب البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بفوز ساحق على منافسه البرازيلي راوني بارسيلوس.
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة "إيني" الإيطالية في مجال الغاز والبترول.
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج، قرارا بصرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها للطفل الواحد لأول مرة في مصر.
يستمر مسلسل الأخذ والرد بين نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وشريكة حياته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا عقب إطلاقها أغنية حملت تلميحات "تهكمية" بحق مدافع البرسا السابق.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال خلال اليوم الماضي، إضافة إلى عدد من الأنظمة المدفعية للعدو في دونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.
قتل رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان، عبداللطيف أفريدي، اليوم الاثنين، داخل محكمة بيشاور العليا برصاص أحد المحامين.
نشر الصحفي الروسي، بافل زاروبين، مشاهد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتبسّم، ويتهكّم على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له سنة 2019 لتحقيق السلام.
تحدث مجند أوكراني شارك في الأعمال القتالية في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية وتم أسره لاحقا، أنه شهد مقتل سرية كاملة من زملائه.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المطالب التي رفضت السويد وفنلندا تنفيذها لقبول تركيا عضويتهما في الناتو، وفي مقدمتها تسليمهما 130 إرهابيا لأنقرة.
أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، أنه تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول.
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن على وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكدت المذيعة المصرية، منى العمدة، أنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه على قناة "النهار".
نشر موقع "صدى البلد" التفاصيل الكاملة عن واقعة محاولة سرقة تمثال يزن 2 طن، تبين فيما بعد أنه للملك رمسيس الثاني، على يد بعض اللصوص، ما اعتبر أغرب محاولة سرقة في مصر.
ذكر موقع i24NEWS أن رجل دين إيرانيا معارضا زار إسرائيل مؤخرا سرا، والتقى شخصيات في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد، بيانا حول ما قيل إنها "تصريحات سياسية" في افتتاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر "الشان 2023".
قال مصدر في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية، هربت في حالة ذعر وفوضى من سوليدار تاركة في المدينة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
كسر سعر الذهب في السوق السورية حاجز الـ340 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا وتجاوز هذا المستوى خلال مسيرة صعوده المتواصلة والتي يسجل فيها يوميا أرقاما قياسية غير مسبوقة.
اهتزت بريطانيا يوم الاثنين على وقع فضيحة جديدة إثر اعترافات ضابط في شرطة العاصمة لندن بارتكاب أكثر من 71 جريمة جنسية خطيرة، على مدار 18 عاما.
أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن متهم بالنصب على مندوب توصيل، واتخاذ إجراءات بحق ناشر فيديو الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أوكرانيا تواجه خيارا صعبا بشأن مقدار ما يجب أن ترسله من قوات إلى مدينة أرتيموفسك حيث ستضطر إلى شن هجوم مضاد جديد في الأشهر المقبلة.
أدانت دمشق بأشد العبارات فرض الإدارة الأمريكية قيودا جديدة تستهدف القطاع الصحي السوري، وطالبت بتحرك أممي عاجل لوضع حد لهذه الممارسات العدائية.
شهدت مواجهة سويندون تاون مع ضيفه غريمسبي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت، حادثة غريبة ونادرة في عالم الساحرة المستديرة.
نشرت وكالة "فارس" الإيرانية تقريرا كشفت فيه عن الجواسيس الذين وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنه في العديد من المجالات، أخذ التجسس أبعادا جديدة.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استعداد الرئيس الأوكراني للتضحية بآخر جندي لديه.
كشف ميك والاس عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، السبب الذي دفع الولايات المتحدة لتأسيس حلف الناتو في نهاية الأربعينات من القرن الماضي.
أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي الهيمنة الغربية الفاشلة.
أكد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن العقوبات ضرب من الحماقة ولن تحقق لأصحابها شيئا، متسائلا عمّا إذا كان الجميع يريدون أن يكونوا عبيدا لواشنطن.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. بحثا فيها تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والوضع في سوريا وقضايا أخرى.
أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن اعتبار مستشار الرئيس الأوكراني "عميلا للكرملين"، لأنه أقرّ بالحقيقة حول أن الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في مدينة دنيبروبيتروفسك كان أوكرانيّا.
تعرض الرئيس المصري والزعيم العربي الراحل، جمال عبد الناصر، في ذكرى ميلاده، لهجوم لاذع من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي قال أنه "ضيّع البلد".
أكد الخبير العسكري المصري اللواء محمد الشهاوي، أن تهديدات إسرائيل بإعادة لبنان 50 عاما للوراء إن هاجمت "حزب الله"، تأتي في إطار الحرب النفسية ضد الدول المحيطة بإسرائيل.
نشر موقع Country.ua إفادات عسكريين أوكرانيين اعترفوا فيها بخسارة بلدة سوليدار الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، مفنّدين بذلك ما يشيعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن استمرار القتال.
تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.
أفادت صحيفة "El Pais" الإسبانية بأن كتيبتين أوكرانيتين غادرتا خط المواجهة في مدينتي أرتيوموفسك وسوليدار بسبب نقص الذخيرة.
أثارت تغريدات رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، حول تحذيراته من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، تفاعلا على "تويتر".
حذر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، من عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي قاد وزارة الداخلية خلال أصعب مرحلة عاشتها البلاد.
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مصر، بالسجن للمقاول الهارب محمد علي في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة باسم "الجوكر".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
شهدت صالونات السيارات في موسكو انطلاق مبيعات سيارة كروس أوفر جديدة "موسكويتش-3" تحت علامة "موسكفيتش" الوطنية العريقة، التي حققت رواجا محليا وأجنبيا كبيرا في الحقبة السوفيتية.
تميزت بلدة صغيرة في رومانيا تسمى كوستستي (Costeşti) بأنها موطن لظاهرة جيولوجية غير عادية تعرف بـ"تروفانتس"(trovants).
اعتبر رئيس المديرية العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية هنريك هولولي أن على روسيا التوقف عن فرض رسوم مقابل تحليق شركات طيران أجنبية فوق سيبيريا بعد رفع القيود الحالية في هذا المجال.
قال عسكري أوكراني، وقع أسيرا في قبضة القوات الروسية في سوليدار، إنه شاهد في المدينة ما لا يقل عن 9 من المرتزقة الأمريكيين.
لم تكتف المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بإطلاق أغنية جديدة هاجمت بها شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه، حيث تطور الأمر ووصلت شاكيرا بهجومها إلى والدته.
قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن بلاده "ليست قوة احتلال في سوريا"، وذلك في رد على مطالبة دمشق لأنقرة بـ"إنهاء الاحتلال التركي في سوريا".
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن مقاتلات سوخوي 35 ستصل إلى البلاد مطلع العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس).
سخر تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي من وضع الهلال والنصر حال فوز فريقهما بمواجهة موسم الرياض بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
اتهم رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، "حزب الله" وحلفاءه ولاسيما "التيار الوطني الحر"، بالسعي لتعطيل انتخابات الرئاسة لإيصال مرشحهم فقط، وأشار إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.
صرح قائد وحدة الدبابات الروسية للصحفيين بأن الدبابات الروسية التابعة للقطاع الجنوبي للعملية العسكرية الروسية الخاصة دمرت نقطة تمركز للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه.
نفذت إدارة العمليات الفيدرالية شعبة البستان في مدينة أم درمان السودانية عملية أمنية أسفرت عن القبض على أخطر زعماء عصابات النهب المسلح الملقب بـ"جاكي شان".
وجه عمدة دنيبروبيتروفسك بوريس فيلاتوف، الإهانة والشتائم لمستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش بعد كلمات الأخير حول أسباب انهيار مدخل مبنى سكني في المدينة.
قد تحصل دبابات "ليوبارد" التي يتوقع أن ترسلها ألمانيا وبولندا إلى أوكرانيا على أجهزة الوقاية الدينامية الجديدة التي تستخدمها في الوقت الراهن دبابات "تي – 72" التشيكية والبولندية.
انتشر عبر موقع "تويتر" هاشتاغ creepyjoe (جو المريب) في إشارة إلى تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصفها البعض بـ"التحرش".
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود علاقة بين الملك المصري رمسيس الثاني وفرعون نبي الله موسى وقت خروج بني إسرائيل من مصر وهي القصة الشهيرة في التوراة والقرآن الكريم.
أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع قس نيجيري حرقا بمنزله شمال البلاد، حيث أضرم مسلحون النار في المنزل بعد فشلهم في اقتحامه.
أفاد تقرير صحفي إنجليزي، الأحد، بوجود رغبة لدى مالكي ليفربول "فينواي سبورتس جروب" لبيع النادي بشكل كامل.
أفادت صحيفة Military Watch الأمركية، بأن المعضلة التي يواجهها الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تكمن في أن تدمير هذه المعدات يمكن أن يسيء إلى سمعتها في أسواق الأسلحة الدولية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تنتظر كييف بفارغ الصبر وصول الدبابات الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية الصنع إلى أوكرانيا لتشن هجوما على القوات الروسية.
رجحت وسائل الإعلام التركية أن يتوجه وزيرا خارجية تركيا وإيران إلى موسكو، يوم الثلاثاء، لعقد قمة ثلاثية مع نظيرهما الروسي لبحث التسوية في سوريا.
أبدت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجابها بالعاصمة السعودية الرياض.
قالت مراسلة RT، مساء يوم الأحد، إن مدينة القدس شهدت أعمال شغب بعد تصدي الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة قام بها متدينون ضد متجر للهواتف المحمولة.
تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما، من تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة 1-3 التي أقيمت أمس الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
عثرت الشرطة الإيرلندية في إحدى مقاطعات البلاد على هيكل عظمي بشري ممدد على السرير منذ أكثر من عشرين عاما، وفقا لموقع "ويلز أون لاين" البريطاني.
أعلن محام مصري تنحيه عن الدفاع عن يافع متهم بقتل والدة حبيبته، بسبب جسامة وبشاعة وقسوة الجريمة، حسب صحف محلية.
أعلنت قناة "النهار" المصرية، يوم السبت، وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" وكذلك إيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة عن العمل وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق.
قالت وكالة DPA اليوم الاثنين، إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قدمت طلب استقالة من منصبها إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.
قال خبير المياه المصري والأستاذ بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، إن أبريل القادم سيكون موعد الملء الرابع لسد النهضة قبيل موسم الفيضان.
استطاعت فرق المشاة والفصائل التابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية تدمير واختراق تحصينات القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار بمهارة وعبر مفاجآت عملياتية للعدو.
قالت الرئاسة التركية في بيان يوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق على ما يبدو آخر لحظات من رحلة طائرة ركاب على متنها 72 شخصا قبل تحطمها في وسط نيبال اليوم الأحد.
كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول بواعث تغيير بكين خطابها تجاه الولايات المتحدة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية الصين، تشين جانج، أهمية استمرار التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
حذر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من أن فشل مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والغرب يجعل المنطقة مفتوحة على احتمالات الصدام العسكري.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شن واشنطن حملة شاملة ضد شركة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة.
بدت استقالة وزيرة الدفاع الألمانية وشيكة بعد سلسلة خلافات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية، تطالب الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا.
توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل المحادثات التي كانت مزمعة يوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
قبل المستشار الألماني أولاف شولتس استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت من منصبها، حيث سيتم اتخاذ قرار من يخلفها في المستقبل القريب.
أظهرت بعض المشروبات نتائج واعدة في إدارة الوزن عند دمجها في نمط حياة صحي.
رفض النائب في البرلمان المصري عبد المنعم إمام الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي في إطار "برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي".
نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إرسال جيش بلاده مقاتلين لبعض دول الجوار بهدف زعزعة استقرارها.
أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بكشف مخطط إجرامي معقد لسرقة المواد الغذائية والمؤن المخصصة للقوات الأوكرانية.
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