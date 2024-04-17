هل غير الهجوم الإيراني معادلة المواجهة مع إسرائيل وواشنطن؟

وسط الترقب الذي يسود المنطقة عقب إعلان إسرائيل أنها سترد على هجوم إيران الأخير عليها، ترسل الولايات المتحدة رسائل تحذير لطهران على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأشار بايدن إلى أن بلاده قد تنجر للمواجهة إذا ما صعدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير مضيفًا أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما ضعفت دفاعات تل أبيب.

هذه التصريحات يترجمها عمليًا تأكيد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في الشرق الأوسط بهدف خفض فاعلية الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في أعقاب الهجوم الأخير على إسرائيل.

فما قدرة واشنطن على حماية تل أبيب من لظى طهران؟ وهل يؤدي أي تدخل أمريكي إلى زج الولايات المتحدة بشكل مباشر في أتون المواجهة؟

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