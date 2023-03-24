هل توقف الغارات الأمريكية قصف "مسيرات إيران" لقواتها بسوريا؟

شنت القوات الأمريكية الخميس سلسلة من الضربات الجوية على أهداف في سوريا تزعم أن لها علاقة محتملة بالحرس الثوري الإيراني..

وقال البنتاغون إن الضربات جاءت ردا على مقتل متعاقد مع الجيشِ الأمريكي وإصابة خمسة من أفراد الجيش في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة قرب الحسكة، يزعم أن مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أطلقتها..

من جانب آخر أقرت وزيرةُ الخزانة الامريكية بفشل العقوبات الأمريكية على إيران، بينما يطلق العسكريون مزيدا من التهديدات ، تحسبا لرفع طهران نسبة التخصيب وصولا الى انتاج سلاح نووي...

فما هي مآلات الصدام بين الولايات المتحدة وإيران على الأرض السورية؟

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