هل تنهي ضمانات إيران للوكالة الذرية الشكوك بشأن سعيها لصنع سلاح نووي؟

أكدت كل من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك موافقة طهران على إجراء مزيد من عمليات التحقق والمراقبة في منشآتها النووية،

وإعادةِ تركيب أجهزة المراقبة في بعض الأماكن، إلى ذلك قال مديرُ عام الوكالة الدولية رافاييل غروسي إن التفاهم مع طهران يمكن أن يسمح بإحياء الاتفاق النووي..

وخلال لقائه غروسي اتهم الرئيسُ الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلالِ ملف بلاده النووي ذريعةً لممارسةِ ضغوط على الشعب الإيراني ، وأمل في تعامل الوكالة بمهنية وأن لا تتأثر بقوى سياسية لها أهداف خاصة.. وفي هذا السياق عبر مدير الوكالة عن الإدانة المطلقة لأي عمل عسكري يستهدف المنشآت نووية وخاصة المنشآت النووية الإيرانية.. فما أهمية التفاهمات الجديدة بين إيران والوكالة الدولية؟ وهل من أمل في العودة الى الاتفاق النووي؟

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