هل تنهي اشتباكات السودان فرص الانتقال إلى حكومة مدنية؟

لليوم الثاني تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالتزامن مع تضارب الأنباء والبيانات حول السيطرة على المقرات الحكومية

والمواقع الحيوية.

التطورات الميدانية صاحبتها تحركات ديبلوماسية على المستويين الدولي الإقليمي حيث حث أعضاء مجلس الأمن طرفي الصراع على الوقف الفوري للأعمال القتالية، فيما عُقد بالقاهرة اجتماع عربي طارئ بدعوة من مصر والسعودية.. من جانبه أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رفضه الشديدة لأي تدخل خارجي في السودان.

Your browser does not support audio tag.