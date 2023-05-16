هل تنزلق واشنطن نحو كارثة اقتصادية بتخلفها عن سداد ديونها؟

بالمعنى الحرفي للكلمة، تسابق الولايات المتحدة الزمن لتجاوز أزمة رفع سقف الدين العام بعد تجاوزه 31.4 تريليون دولار.

وزارة الخزانة الأمريكية تحذر وتقول إن عدم سداد الديون سيؤدي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية. أزمة يقول عنها رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بأنها ستزيد أيضا من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ. فيما يجمع المراقبون على أن هذه الأزمة تضع على المحك مستقبل الدولار حتى، في الكونغرس أزمة ومناورة يجريها الرئيس الأميركي مع إصرار الجمهوريين على أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام مقابل رفع سقف الدين، بينما يطالب الديمقراطيون بزيادة "غير مشروطة" في سقف الاقتراض.

نسأل أكثر اليوم عن الولايات المتحدة والتحديات التي تواجهها. ما المتوقع محليا وعالميا؟

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