هل تقلص واشنطن دعمها لكييف إذا فشلت ميدانيا في مواجهة روسيا؟
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أشار تقرير إعلامي أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت من صعوبة الحفاظ على نفس مستوى الدعم المقدم لأوكرانيا في المستقبل، بعد حزمةِ المساعدات الأخيرة..
وذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن المسؤولين الأمريكيين كثفوا من تحذيراتهم لأوكرانيا من مغبة عدم تحقيق تحول في الصراع مع روسيا، وقالت إنهم يضغطون على كييف لتحقيق انتصارات عسكرية..
وتخشى إدارة بايدن من تزايدِ معارضة الانفاقِ العسكري في أوكرانيا وصعوبةِ إقناع الكونغرس بمزيدٍ من التمويل اللاحق، حيث قدمت مجموعةٌ من أعضاءِ مجلس النواب مشروعَ قرارٍ يطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية لنظام كييف.