هل تقف إسرائيل وراء هجوم بمسيرات على منشأة عسكرية إيرانية؟

عملية عسكرية ضد منشآت عسكرية إيرانية، ليس في سوريا هذه المرة بل داخل إيران وَسَط صمت إسرائيلي حتى اللحظة..

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إذ استهدفت طائرات مسيّرة مجمعا للصناعات العسكرية في أصفهان البعيدةِ نسبيا عن الحدود الدولية ما يُرجّح انطلاقَ مسيرات الكوادكوبتر قصيرةِ المدى من داخل البلاد.

الدفاع الإيرانية قللت من أهمية الهجوم ووصفته بالفاشل، فيما تحدثت مصادرُ إعلاميةٌ إسرائيلية عن عملية ناجحة تحمل بصمات الموساد الذي نفذ عمليات مشابهة ضد منشآت نووية وعسكرية في الأعوام الماضية.

ما دلالاتُ هذا الاستهداف ومن المنفذ بالنظر إلى انشغال إسرائيل كما إيران بوضع داخلي مضطرب؟

كيف ستؤثر هذه العملية على التصنيع العسكري الإيراني وهل للهجوم صلة بالصراع في أوكرانيا كما تصرح كييف؟

ويبقى السؤال الأهم كيف ومتى سترد إيران؟