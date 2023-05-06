هل تفقد ألمانيا قيادة أوروبا بسبب تبعات العقوبات ضد روسيا؟

قال نائب رئيسِ مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن ألمانيا ستخسر قيادتها السياسية والاقتصادية بأوروبا لفترة طويلة مشيرا إلى أن ذلك سيصب في مصلحة بريطانيا وفرنسا.

وأضاف في منشور على قناته في تلغرام، أن اقتصاد ألمانيا يواجه صعوبات قاسية، بعد فرض عدة حزم من العقوبات ضد روسيا مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية ألحقت خسائر بالاقتصاد الألماني قد تصل إلى ثلاثمائة مليار دولار هذا العام.. وأشار مدفيديف إلى أن برلين لم تتمكن من إيجاد بدائل لتنمية اقتصاد البلاد بعد وقف التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، وهو ما أدى إلى تدهور مستوى المعيشة لدى السكان في ألمانيا..

فكيف تنعكس حزم العقوبات ضد روسيا على مستقبل ألمانيا ودول الاتحاد الاوروبي؟ في ظل الانتهازية الامريكية والعجز عن إيجاد بدائل؟

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