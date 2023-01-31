هل تفجر مقاتلات "F16" لكييف مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا؟

في خضم استمرار سيل الأسلحة الغربية بالتدفق إلى نظام كييف، تبرز إلى الواجهة مرة أخرى الطائرات المقاتلة وعلى رأس مقاتلات اف ستة عشر.

فعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات إف ستة عشر، تؤكد موسكو أن هذا التصريح ليس كافيًا لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية، مشددةً على لسان السيناتور أليسكي بوشكوف أن واشنطن يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد هذا النوع من المقاتلات، مشيرًا إلى امتلاكها من قبل تسع دول في حلف الناتو.

فهل يمتلك حلفاء واشنطن الجرأة على ضخ كييف بمقاتلات اف ستة عشر؟ وما طبيعة الرد الروسي في المقابل؟

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