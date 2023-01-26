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هل تفجر عملية الجيش الإسرائيلي بجنين انتفاضة فلسطينية جديدة؟

أخبار العالم العربي

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عشرات الضحايا في مخيم جنين بعد اقتحامه من قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح لاعتقال من وصفته بالمطلوب الكبير من حركة الجهاد الإسلامي..


أحداث تنذر بالتصعيد خاصة مع الموقف الفلسطيني الذي ندد وحذر من أن فصائله المختلفة ليست بعاجزة عن الرد متى اقتضى الأمر ليأتي الموقف الرسمي بقطع السلطة في رام الله التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لحماية الفلسطينيين..
ماذا عن ردود الفعل الأخرى من الفصائل العسكرية وهل يتطور الأمر لمواجهة شاملة؟ ما دور الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأكثر يمينية في هذه المعادلة وهل تدفع للصراع؟ وكيف ستواجه إسرائيل كلَ هذه التهديدات وهي التي تصرح دائما أنها مستعدة لحرب متعددة الجبهات..

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