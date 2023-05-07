هل تفتعل واشنطن توترا إيرانيا عربيا بنشر 100 زورق بالخليج؟

أفادت مجلة بلومبرغ أن الولايات المتحدة تحاول إقناع حلفائها بالشرق الأوسط لنشر مئة زورق مسير إضافي في بحر الخليج للقيام بدوريات في مواجهة إيران بحلولِ نهاية الصيف،

وذلك من أجل الكشف عما يوصف بالتهديدات الإيرانية وحمايةِ الممرات المائية الحيويةِ للتجارة العالمية.. وتقول القيادةُ العسكرية الأمريكية أنها حققت الهدفَ المبدئي البالغَ خمسين زورقًا في فبراير الماضي..

يأتي ذلك، في وقت احتجزت فيه إيران ناقلتي نفطٍ خلال أسبوع واحد أثناء إبحارها عبر مضيقِ هرمز بين إيران وسلطنة عمان..

بالإضافة إلى قلقِ الولايات المتحدة بشأن جهود الصين لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع دولِ الخليج العربية الحليف التقليدي لواشنطن.. فضلا عن المناورات البحرية التي أجرتها الصين وروسيا وإيران في خليج عمان شهر مارس الماضي.. فهل تنجح خطة واشنطن في توتير العلاقة من جديد بين إيران ودول الخليج العربية؟

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