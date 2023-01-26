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هل تصمد الدبابات الغربية أمام القذائف والصواريخ الروسية؟

أخبار العالم

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مرة أخرى عَبَرتْ الدول الأعضاء في حلف الناتو عتبة جديدة في دعمها العسكري لأوكرانيا من خلال وعود تزويدها بأسلحة هجومية على رأسها دبابات حديثة..

تحرك اعتبره الكرملين مشاركة مباشرة من تلك الدول في الصراع، ورغم تحذير موسكو عبر سفارتها في برلين من نقل المواجهة إلى مستوى خطير للغاية، تُؤكد تصريحات المسؤولين الروس أن تَوريد الغرب دبابات أو طائرات إلى نظام كييف لن يغير الوضع في الجبهة ولن يُجبر روسيا على التخلي عن أهداف العملية العسكرية.  
فما قدرة الدبابات الغربية على تغيير معطيات الميدان؟ وما هي خطط موسكو لأول صدام مباشر مع الدبابات الغربية في أوكرانيا؟

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