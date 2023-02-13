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هل تصعد المناطيد التوتر بين الصين والولايات المتحدة؟

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في خضم التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين، أكدت الخارجية الصينية أن مناطيد أمريكية حلَّقت في الأجواء الصينية بشكل غير قانوني أكثر من عشر مراتٍ العام الماضي،

وهو الأمر الذي نفته واشنطن متهمة بكين بأنها تحاول الحد من الأضرار وبانتهاك سيادة الولايات المتحدة أكثر من أربعين دولة من خلال برنامجها لمناطيد التجسس.
يأتي هذا فيما أعلن البنتاغون إسقاط جسم كان يحلِّق على ارتفاع عشرين ألف قدمٍ في المجال الجوي الأمريكي، فوق بحيرة هورون، على الحدود مع كندا..
فما تفسير ودلالة ظهور الأجسام الغريبة في سماء الولايات المتحدة ؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل سجال المناطيد بين بكين وواشنطن؟

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