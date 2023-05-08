هل تشكل عودة سوريا للجامعة العربية وفك عزلة الأسد السياسية ضربة موجعة لواشنطن؟

عودة مشروطة وبمبدأ خطوة مقابل خطوة.. هكذا وبعد غياب لاثنتي عشرة سنة عادت سوريا لأخذ مقعدها في الجامعة العربية وسط تفاهمات قادتها عواصم عربية فاعلة من مبدأ ألا حل عسكريا في سوريا..

الخطوة لاقت ترحيب دول عدة وعارضتها أخرى ونددت أوساط رسمية وشعبية بها، فالاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يطبع مع دمشق دون حل سياسي.. وواشنطن قالت إنه من المبكر عودةُ سوريا لمحيطها العربي مشككة برغبة الرئيس السوري في حل الأزمة، كذلك بقيت قطر على موقفها من هذه الخطوة.

- فما هي دلالات الرفض الغربي ولأي درجة سيبقى معطِلا لاستشفاء سوريا أم أن واشنطن فقدت اليوم قدرتَها على فعل الأمر؟

- ما هي التوافقات التي بُني عليها مبدأ خطوة بخطوة الذي لم يتضمن أي التزامات قانونية أو آلية رقابة؟

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