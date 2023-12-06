هل تشكل زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات ضربة للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط؟

في زيارة عمل وصفها مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأنها طلقة مركزة في سياسة موسكو الخارجية وإشارة إلى المجتمع الدولي، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلا من الإمارات والسعودية

في تأكيد لبلوغ الشراكة مع أبو ظبي والرياض مستويات غير مسبوقة في إطارها الثنائي أو من خلال تكتل دول البريكس.

بهذا الصدد أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة.

وفي تقرير لها اعتبرت وكالة بلومبيرغ جولة بوتين مؤشرا على ثقة الرئيس الروسي في تحدي محاولات عزل روسيا على الرغم من استمرار جهود الولايات المتحدة وأوروبا لإبعاد روسيا عن على المسرح الدولي.

فما هي دلالات وأبعاد جولة الرئيس الروسي؟

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