هل تشعل عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات حربا مع الفصائل الفلسطينية؟

تعود إسرائيل لسياسة الاغتيالات منفذةً تهديداتها للفصائل الفلسطينية التي خسرت ثلاثة من قادتها من حركة الجهاد بضربات استهدفت قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية بدورها توعدت بالرد على العملية فيما السلطة في رام الله دانت ما جرى وسط مخاوف من التصعيد بعد تقارير تتحدث عن استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب شاملة..

- ما هي رهانات إسرائيل ولأي درجة مستعدة للرد أو ربما لحرب تتجاوز حدودُها جبهةَ القطاع؟

- ماذا عن احتمالات الرد وأين حركة حماس منه، وما هو الموقف العربي مما يجري؟

- هل تمكن نتنياهو من تعزيز صورته في الداخل بعد هذه العملية؟

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