هل تسعى واشنطن لإفشال تقارب السعودية مع إيران وروسيا والصين؟

في كملته أمام مسؤولين ووزراء خليجيين في الرياض أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تمسك الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه شركائها في منطقة الخليج،

في سياق يشهد تحولات جيوسياسية تعكسها تحالفات تعززها المصالح المشتركة، في هذا الاطار استعرض وزير الخارجية الأمريكية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أوجه الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن، وكان بلينكين قد اجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث تم بحث ملفاتِ اليمن والاضطراباتِ في السودان والعلاقات مع إسرائيل ووضع حقوق الانسان.

فما هي دوافع زيارة بلينكين في هذا التوقيت؟ وما مدى ارتباطها بالملفات الاقليمية؟

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