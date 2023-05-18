هل تسعى إسرائيل بمسيرة الأعلام للسيطرة على القدس الشرقية؟

نظمت في القدس مسيرة الأعلام الإسرائيلية بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير..

وسبق انطلاق المسيرة اقتحام أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي باحات المسجد الأقصى، وسْط حمايةٍ مشددةٍ من الشرطةِ الإسرائيلية، في غضونِ ذلك حذرت كلٌّ من الرئاسةِ الفلسطينية والخارجيةِ الأردنية من تفاقمِ الأوضاع في ضوءِ السماح بالمسيرة، فيما حملت حركةُ حماس إسرائيل مسؤوليةَ الاعتداء على الأماكنِ المقدسة..

فما دلالات اقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع مسيرة الاعلام، وكيف تنعكس هذه الاحداث على استقرار المدينة المقدسة؟

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