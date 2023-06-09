هل تستطيع إسرائيل الرد على صاروخ "فتاح" الفرط صوتي الإيراني؟

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكين خلال اتصال هاتفي أن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران..

وحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء فإن نتنياهو أبلغ بلينكين أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي فيما تخطط إيران لتدميرها مضيفا أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

موقف نتنياهو يأتي في سياق تقديرات إسرائيلية بقرب واشنطن وطهران من إبرام اتفاق نووي مؤقت.

فهل يؤشر الموقف الاسرائيلي على قرب توقيف الاتفاق؟ وهل يعكس موقف نتنياهو احتمال إقدام إسرائيل على تحرك دون التنسيق مع الجانب الأمريكي لمواجهة البرنامج النووي الايراني؟

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