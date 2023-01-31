هل تحشد واشنطن والناتو لحرب ضد الصين وكوريا الشمالية؟

أعلنت الخارجية الروسية أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية، مؤكدة أن موسكو ستضطر لأخذ هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار..

وزير الدفاع الأمريكي أعلن من سيئول أن بلاده ستستخدم جميع وسائل الردع العسكرية المتاحة بما فيها النووية للدفاع عن كوريا الجنوبية ، وفي الوقت نفسه يجري الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنربرغ زيارة الى سيئول وطوكيو دعا خلالها البلدين إلى تعزيز التعاون العسكري مع الحلف ، وتغيير قوانينهما من أجل إرسال أسلحة الى أوكرانيا.. زيارة انتقدتها كوريا الشمالية واعتبرتها مقدمة لبناء نسخة آسيوية من الحلف الأطلسي وتخويف البلدين من التهديد الصيني.. فهل تلغم واشنطن شبه الجزيرة الكورية وتشعل الشرق لتحقيق مآربها كما فعلت في أوكرانيا؟

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