هل اقتربت المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو خارج أوكرانيا؟

مصير العالم لن يتقرر في أوكرانيا بل خارج حدودها فيما لو تعرضت روسيا للخطر لأن العالم لن يبقى بعدها..

بهذه الكلمات اختصر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف فرضيات توسع الصراع خارج الحدود التي سعت كلُ الأطراف المتصارعة على البقاء ضمنها أي داخل أوكرانيا.. تحذيرات أتت بعد تأكيد الرئيس بوتين أن الهدف الأساس للناتو هو إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا

- هل باتت مرحلةٌ جديدةٌ من الصراع قريبةً مع وصول أسلحة جديدة لقوات كييف؟

- هل نجحت روسيا في منع مخططات تقسيمها وعزلها؟

- وهل تدرك كلُ القوى ما الذي تعنيه تحذيرات دولة نووية في حال الخطر على وجودها؟





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