هل أوروبا قادرة على مواصلة دعم أوكرانيا رغم تضرر اقتصاداتها؟

وسط انعقاد القمة الأوروبية الأوكرانية في كييف والتي بحثت مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي،

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن التكتل الأوروبي سيقوم بتدريب خمسة عشر ألف جندي أوكراني إضافي ما يرفع عدد القوات المدربة إلى ثلاثين ألفًا في إطار مهمة المساعدات العسكرية.

يأتي ذلك مع تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن واشنطن وحلفاءَها في الناتو نسفوا بشكل نهائي مصداقيتهم على مستوى العالم كشركاءَ موثوقينَ يمكن التوصل إلى معهم إلى اتفاقات.

فما الذي ستقدمه القمة الأوربية لأوكرانيا؟ وما قدرة الدول الغربية في أن تواصل دعمها العسكري لأوكرانيا على ذات النسق في المدى الطويل المنظور؟

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