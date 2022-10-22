هل أصبح الجيش الصيني قوة منافسة للأمريكي؟

أعلن الحزب الشيوعي الصيني إدراج نص في الدستور يعارض استقلال تايوان، إضافة إلى تحويل الجيش الصيني إلى قوة مسلحة متقدمة من الطراز العالمي وذلك في ختام المؤتمر العشرين للحزب..

حيث من المنتظر أن يفوز الرئيس الصيني بفترة رئاسية ثالثة مدتها خمسة أعوام.

الخارجية الصينية قالت إن واشنطن تتلاعب بقضية تايوان وتثير التوتر بالمنطقة.. منتقدة تصريحات قائد عسكري أمريكي زعم فيها أن بكين بقيادة شي تتبع نهجا أكثر عدوانية و تسرع خططها لغزو الجزيرة العام المقبل.. وفي الوقت الذي بحث فيه قادة الاتحاد الاوروبي مستقبل العلاقات مع بكين، وقعت اليابان وأستراليا اتفاقا ثنائيا للتعاون الأمني والعسكري..

فما دلالات تضمين الدستور الصيني مادة تعارض استقلال تايوان؟ وتحويل الجيش الى قوة عالمية؟

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