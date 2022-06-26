ميادين القتال تفضح تدخل الناتو

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القواتِ الروسية المشاركةَ في العمليةِ العسكرية الخاصة بأوكرانيا..

واستمع إلى تقارير عن الوضع الميداني، وكرم بالمناسبة العسكريين الذين أظهروا البطولة والتفاني في أداء مهماتهم خلال العملية.. وفي الجانب السياسي قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن الغرب يعمل على إطالة أمد الحرب ، واستخدام نظام كييف أداة ضد روسيا.. أما رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي فقال إن حلف النيتو يدعو للمفاوضات، ولكنه يفعل كل شيء من أجل منعها.. أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون فقد اعتبر محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن لا تخدم الاستقرار العالمي..