موسكو تحمل واشنطن مسؤولية التصعيد في المنطقة

في توجه لفرض نهج مغاير في التعاطي مع عمليات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، أصدرت الولايات المتحدة بيانا مشتركا مع أحد عشر بلدا، يرفض هجمات الحوثيين

ويعتبرها تهديدا للاستقرار والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.. من جهتهم أعرب الحوثيون عن إدانتهم للتحرك الأمريكي مع التأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني بمنع مرور السفن الاسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي.

من جانبه شكك المندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في شرعية التحالف البحري الذي تقوده واشنطن، معتبرا التصعيد الذي تشهده منطقة البحر الأحمر نتيجةً مباشرةً لتواصل العنف في غزة.. كما حمل نبينزيا الولايات المتحدة مسؤولية إثارة غضب في العالم العربي، يتخذ وفق تعبيره أشكالا خطِرةً في الرد على غرار عمليات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر.

فما هي أبعاد التحرك الأمريكي المحتمل ضد أنصار الله الحوثيين؟ وما دلالات التشكيك الروسي في شرعية التحالف البحري وتحميل واشنطن مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر؟

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