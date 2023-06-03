مقتل جنود إسرائيليين قرب حدود مصر.. حادث أمني يلفه الغموض

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود من عناصره وإصابةَ رابع في إطلاق نار على الحدود مع مصر، فيما قال وزيرُ الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت إن الحادث الأمني انتهى لعواقب خطيرة.

من جهته أكد المتحدثُ العسكري المصري مقتل عنصر أمن في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردةِ مهربين للمخدرات.. ويجري التنسيق بين الجانبين للتحقيق في ملابسات الحادث.. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن الحادث استثنائي ولن تؤثر على التعاون الأمني مع مصر، بينما أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالات لنظيره المصري أحمد زكي على أهمية التحقيق المشترك لعلاقات البلدين. فيما دعا زكي إلى ضرورة التنسيق المشترك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث..

فما دلالات هذه الواقعة وما تأثيراتها على الأمن الإقليمي في المنطقة؟

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