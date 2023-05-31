 
مباشر
بالتفاصيل

مقاتلة صينية تعترض أمريكية.. تصعيد يواجه تصعيدا

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf2p

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي لبلاده، وإلى تكثيف الجهود لتحديث كفاءة نظام الأمن القومي الصيني.

تزامن ذلك مع حادث اقتراب مقاتلة صينية من طائرةِ استطلاع أمريكية في أجواء بحر الصين الجنوبي، حيث احتج البيت الابيض على الحادث وعبر عن رغبته في الحفاظ على قنوات اتصال مع الصين لتجنب الصدام، بينما اتهمت بكين واشنطن بالقيام بأعمال تجسس استفزازية في المنطقة، في آخر حلقات التوتر بين الجانبين التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي بالمنافسة التي لا ترغب واشنطن في تحولها الى صراع.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي