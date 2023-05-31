مقاتلة صينية تعترض أمريكية.. تصعيد يواجه تصعيدا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي لبلاده، وإلى تكثيف الجهود لتحديث كفاءة نظام الأمن القومي الصيني.

تزامن ذلك مع حادث اقتراب مقاتلة صينية من طائرةِ استطلاع أمريكية في أجواء بحر الصين الجنوبي، حيث احتج البيت الابيض على الحادث وعبر عن رغبته في الحفاظ على قنوات اتصال مع الصين لتجنب الصدام، بينما اتهمت بكين واشنطن بالقيام بأعمال تجسس استفزازية في المنطقة، في آخر حلقات التوتر بين الجانبين التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي بالمنافسة التي لا ترغب واشنطن في تحولها الى صراع.

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