معارك السودان تحتدم.. فشل الهدن يسرع المبادرات

ضيف حلقة نيوزميكر المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج.

أبرز تصريحات المبعوث الخاص لمجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج لبرنامج نيوزميكر لـ RT:

- قوات الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعا بشرية

- لا نريد تدخل أي جهات أجنبية في الأزمة السودانية ونحن سنحلها بأنفسنا

- نسعى لحسم الأمر ووضع حد للتمرد وكل محادثات هي بشأن الهدنة فقط

- سنرسل وفدا إلى السعودية ولن تكون هناك لقاءات مباشرة مع وفد الدعم السريع هناك

- مستعدون للعفو عن أي عنصر من قوات الدعم السريع يلقي السلاح وقد نفكر بضمه للقوات المسلحة

- نعتقد أن القرار الأمريكي بشأن العقوبات لا يستهدف القوات المسلحة السودانية

- من الطبيعي أن يكون هناك تهافت من القوى الدولية على السودان لكننا لن نسمح بالتدخل الخارجي

- بعد حسم التمرد سندخل في مرحلة جديدة تهدف لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات

- "الدعم السريع" مسؤول عن فشل مرحلة الانتقال الديمقراطي برفضه دمج قواته في الجيش

- هناك لجنة طوارئ معنية باستقبال المساعدات الإنسانية من ميناء بورتسودان وإيصالها لمستحقيها