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نيوزميكر

معارك السودان تحتدم.. فشل الهدن يسرع المبادرات

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج.

أبرز تصريحات المبعوث الخاص لمجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج لبرنامج نيوزميكر لـ RT:

- قوات الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعا بشرية

- لا نريد تدخل أي جهات أجنبية في الأزمة السودانية ونحن سنحلها بأنفسنا

- نسعى لحسم الأمر ووضع حد للتمرد وكل محادثات هي بشأن الهدنة فقط

- سنرسل وفدا إلى السعودية ولن تكون هناك لقاءات مباشرة مع وفد الدعم السريع هناك

- مستعدون للعفو عن أي عنصر من قوات الدعم السريع يلقي السلاح وقد نفكر بضمه للقوات المسلحة

- نعتقد أن القرار الأمريكي بشأن العقوبات لا يستهدف القوات المسلحة السودانية

- من الطبيعي أن يكون هناك تهافت من القوى الدولية على السودان لكننا لن نسمح بالتدخل الخارجي

- بعد حسم التمرد سندخل في مرحلة جديدة تهدف لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات

- "الدعم السريع" مسؤول عن فشل مرحلة الانتقال الديمقراطي برفضه دمج قواته في الجيش

- هناك لجنة طوارئ معنية باستقبال المساعدات الإنسانية من ميناء بورتسودان وإيصالها لمستحقيها

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