مخطط أمريكي بريطاني لاحتواء الصين.. صدام يلوح في الأفق

الصين وروسيا حاضرتان في كل اجتماعات القادة الغربيين، ومواجهتهما تتصدر جداول أعمال اللقاءات في الغرب.

خرج الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني من واشنطن بالإعلان عن شراكة اقتصادية ـ عسكرية جديدة تهدف للوقوف بوجه ما يصفانها بالتحديات الجيوسياسية، وعلى رأسها موسكو وبكين. لكن بالنسبة لروسيا والصين لا جديد في هذا التحرك الغربي، ففيما أكدت موسكو استعدادها لإفشال المساعي الأمريكية للسيطرة على العالم، كان مضيق تايوان على موعد مع 30 طائرة حربية صينية تنفذت طيراناً استطلاعياً وفق الجانب التايواني. كل ذلك في ظل حديث عن تحرك أميركي في الفضاء في مواجهة القدرات الفضائية الروسية والصينية.. كيف ترسم هذه التطورات ملامح المرحلة المقبلة؟

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