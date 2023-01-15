محور لحلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية.. ما الهدف؟

في ظل بروز ملامح العالم الجديد الذي يقوم على مبدأ التعددية القطبية، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية

وأكد أن هناك حقبة جديدة قادمة لتوحيد جهود هذه القارة ومنطقة الكاريبي للاقتراب من تشكيل تكتل قوي يجمع القوى السياسية والاقتصادية التي ستتحدث مع العالم، مشددا أن هذه الكتلة السياسية يمكن أن تصبح خطًا جديدًا للقوة مع موسكو وبكين.

ومع تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن في استراتيجية الأمن القومي على ضرورة كبح جماح روسيا والتغلب على الصين باعتبارهما تحديين مختلفين لواشنطن، تثار أسئلة عن قدرة الإدارة الأمريكية في منع تقارب أمريكا اللاتينية مع كل من موسكو وبكين؟ وعن أدوات الطرف المقابل أي روسيا والصين في استقطاب حلفاء جديد في القارة اللاتينية؟

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