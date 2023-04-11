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محادثات السعودية والحوثيين.. هل تمهد لحل سياسي شامل ومستدام؟

أخبار العالم العربي

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أعلن الوفدُ الحكومي اليمني في مفاوضاتِ صنعاء لتبادل الأسرى والمعتقلين عن اكتمالِ التجهيزات لتبادل أكثر من ثمانمئة أسير مع الحوثيين..

يأتي هذا مع تواصلِ المحادثاتِ واللقاءاتِ بين الحوثيينَ والوفدين السعودي والعماني بهدفِ التوصل إلى رؤيةٍ مشتركة للعديدِ من ملفاتِ الأزمة اليمنية وفي مقدّمتها القضايا الإنسانية..
الاتفاق يعتبره كثيرون بشرى سارة للأسرى والمعتقلين تزامنت مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ، عقب التفاهمات السعودية الإيرانية في بكين على عودة العلاقات بين طهران والرياض ، مما رجح انعكاس هذه التفاهمات إيجابيا على ملفات اقليمية أخرى ومن بينها الملف اليمني..
ورغم أن التفاهمات مازالت مقتصرة على تبادل الأسرى والملف الإنساني ، فإن كثيرا من المهتمين يأملون في أن تفضي الإتصالات الحالية الحالية حل سياسي شامل ينهي الازمة اليمنية.

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