مجموعة "بريكس".. نحو عالم متعدد الأقطاب

الأزمة الاقتصادية التي بدأت ملامحها تظهر واضحة في الولايات المتحدة وأوروبا، خيمت على قمة مجموعة بريكس. يحمِّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول الغرب مسؤولية الأزمة عبر محاولاتها الأنانية لنقل أخطائها إلى العالم. ويؤكد بوتين أن التغلب على الأزمة ممكن فقط عبر التعاون الصادق. أما نظيره الصيني شي جين بينغ فكرر دعوته واشنطن والغرب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة وسياسة العقوبات الأحادية. فيما ختمت "بريكس" قمتها بإجماع المراقبين على أنه سيكون للمنظمة دور مهم في بناء عالم متعدد الأقطاب في المرحلة المقبلة.. ماذا يعني كل ذلك، نتابع بالتفاصيل..

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