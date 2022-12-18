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متى ستجري المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟

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ضيف الحلقة رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

مونديال قطر

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