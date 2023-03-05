ما وراء زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى شمال شرق سوريا؟

بالإدانة والرفض، هكذا علقت دمشق على زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى إحدى القواعد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا،

مؤكدة في بيان للخارجية السورية أن الزيارة غير الشرعية لقاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وحرمة ووحدة أراضيها.

الموقف السوري لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد أن سرقة القوات الأمريكية للثروات السورية بما في ذلك النفط والقمح مستمرة دون توقف، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية لميليشيات إرهابية وانفصالية في المناطق التي تحتلها هو موقف أمريكي معلن هدفه إطالة الحرب الإرهابية على سورية لأهداف لم تعد خافية على أحد.

فما الأهداف الحقيقية لزيارة ميلي لشمال شرق سوريا؟ وهل باتت القوات الأمريكية في هذه المنطقة في مرمى الاستهداف الإيراني؟

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