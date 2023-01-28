ما وراء تهديد واشنطن لدول إفريقية تعارض العقوبات على روسيا؟

ملوحة برد سريع وقاس، توعدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الشركات والدول غير الملتزمة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا

وأشارت إلى أنها ناقشت موضوع العقوبات مع جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية وحثتها على الالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو.



تصريحات المسؤولة الأمريكية أعقبت جولة إفريقية قادت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أربع عواصم إفريقية حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والعسكري وتوسيع الشراكة الاقتصادية في مجالات استخراج المعادن والطاقة وتعميق الحوار بين شركات النفط الوطنية.

فلماذا تلجأ واشنطن إلى الوعيد والتهديد لمواجهة تنامي الشراكة الافريقية الروسية؟ وما هي أوراق موسكو للحفاظ على مصالحها في إفريقيا؟

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