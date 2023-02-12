ما وراء تكثيف روسيا والسعودية العمل لتوسيع التعاون العسكري؟

نحو شراكة استراتيجية شاملة، هكذا يتجه مسار العلاقات بين موسكو والرياض في الأمد القريب بحسب تأكيد السفير الروسي في المملكة سيرغي كوزلوف

وكشف السفير أن اتصالات مكثفة جرت في الآونة الأخيرة بين روسيا والسعودية ضمن اللجنة المشتركة للتعاون العسكري التقني. وفيما يضيف كوزلوف أن المملكة تسعى لتنويع قدراتها الدفاعية من خلال توسيع مصادر التعاون العسكري التقني، يشير في الوقت نفسه إلى سعي كل من موسكو والرياض للوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى خمسة مليارات دولار. فكيف يفهم سعي السعودية لإعادة تشكيل دائرة تحالفاتها العسكرية؟ وإلى أي مدى يرتبط ذلك بإعادة تقييم معالم العلاقات بين الرياض وواشنطن؟

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