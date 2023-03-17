ما وراء تدنيس وحرق جنود أوكران لنسخ من القرآن الكريم؟

على أعتاب شهر رمضان المبارك.. حرقٌ وتدنيس للكتاب المقدس لما يقارب الملياري مسلم حول العالم،

إذ نشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو لحرق وتمزيق القرآن الكريم في مما بات يعرف في الغرب بحرية التعبير في سلسلة من عمليات مشابهة أخرى لم تقتصر على المقدسات الإسلامية فقط..

- هل بات العالم أمام خطر النازية التي تتعدى حدود أوروبا؟

- ما هي رسائل منفذيه خاصة في ظل موقف الدول العربية من الصراع في أوكرانيا؟

- وماذا عن صمت الإعلام حول العالم عن جريمة كهذه؟





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