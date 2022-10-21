ما وراء اتصال وزير الدفاع الأمريكي بالروسي؟

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن، وهي المحادثة الثانية بين الوزيرين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

الوزيران بحثا قضايا الأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، كما شدد وزير الدفاع الأمريكي خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال بين البلدين في الظروف الحالية. من جانب آخر أكد الكرملين عدم وجود خطط لإجراء محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في الوقت الحالي..

فما دلالات الاتصال الهاتفي بين وزيري دفاع الولايات المتحدة وروسيا في ظل التدهور الكبير للعلاقات بين الجانبين؟

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