ما وراء إدراج أوروبا الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب؟

بغالبية الأصوات صوت أعضاء البرلمان الأوروبي على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية خلال إعداد مسوّدة قرار سيتم التصويت عليها في وقت لاحق.

رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل أكد النية لزيادة العقوبات ضد النظام الإيراني مُرجعا ذلك لقمع الاحتجاجات بعد أن وقف الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية كما يقول مضيفا سببا آخر وهو دعم روسيا عسكريا حسب زعمه، وهو ما أيدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا، لتتسارع التحذيرات من طهران التي أعلنت أنه فخ أمريكي وربطت هذا السعي بتعطيل إحياء الاتفاق النووي.

- ما الذي يريده الأوروبيون من وراء هذه الخطوة؟

- وما أوراق طهران للرد على هذا المشروع في حال إقراره؟

- وكيف ستكون انعكاسات أي تصعيد غربي إيراني على المنطقة ككل؟

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