ما مصير مقاتلات اف-16 بعد استهداف روسيا لـ"باتريوت" في كييف؟

للمرة الثانية في غضون أسبوعين، استهدفت القوات الروسية منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي حيث كشفت مصادر إعلامية محلية استهداف المنظومة في محيط مطار جولياني قرب العاصمة كييف

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في بيان لها استهداف عدد من المطارات العسكرية وتدمير مراكز قيادة ورادار ومعداتِ طيران ومخازنِ أسلحة لقوات كييف.

بالتزامن مع ذلك حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الدول الغربية من نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16"، وأكد أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

فما دلالات تمكن القوات الروسية من استهداف أحد أقوى أنظمة الدفاع الغربي التي حصلت عليها كييف؟ وهل سيؤثر ذلك على القرار الغربي بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المتطورة؟

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