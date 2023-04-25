ما مصير صفقة الحبوب بعد صد أسطول البحر الأسود الروسي هجوما أوكرانيا؟

تمديد صفقة الحبوب في خطر، هكذا يؤكد بيان وزارة الدفاع الروسية الذي يشير إلى أن أوكرانيا هاجمت أسطول البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم

بالزوارق في منطقة المعبر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول للحبوب، مشددًا أن نظام كييف خالف الالتزامات تجاه عدم المساس بالممر الإنساني المذكور.

تتوالى المواقف الروسية حول الصفقة، فالمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف يقول إن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل، أما وزير الخارجية سيرغي لافروف فيبدي استغرابه من محاولات الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ الصفقة لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

فما مصير اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب على ضوء الانتهاكات الأوكرانية؟ وما تبعات انهيار الصفقة على الأمن الغذائي العالمي؟

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