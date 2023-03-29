ما مصير النفوذ الأمريكي بالخليج بعد التقارب السعودي الصيني؟

أقر مجلس الوزراء السعودي، انضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي بصفة شريك في الحوار،

جاء ذلك غداة اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناول أوجه الشراكة بين الرياض وبكين، انضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي يأتي في سياق تنامي التعاون والتنسيق بين البلدين منذ زيارة الرئيس الصيني للرياض، ونجاحِ جهود الوساطة الصينية في الدفع نحو استئناف العلاقات وتجاوز الخلافات بين إيران والسعودية.

فما دلالات الخطوة السعودية نحو شنغهاي؟ وهل ستؤثر على علاقاتها مع الغرب؟

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