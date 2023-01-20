ما سر تغاضي واشنطن عن سرقة زيلينسكي لأموالها؟

لم تكن الأزمةُ الأوكرانية مفاجِئةً للدول التي خططت لها منذ عام ألفين وأربعة عشر باعتراف قادةِ فرنسا وألمانيا في ذلك الوقت،

والهدفُ حربٌ هجينة ضد روسيا تؤدي لإضعافها وتدمير اقتصادها.. لكن الوقائع تشير الى انقلاب السحر على الساحر حتى هذه اللحظة، فيما تتجه الأوضاعُ نحو مزيد من التعقيد في ظل إصرارٍ على تزويد كييف بمختلف صنوف الأسلحة لإطالة أمد الصراع حتى آخر شخص في أوكرانيا كما أتت تصريحات الأمريكان الأخيرة في ظل غياب لأي فكرة للتفاوض..

للحديث عن الرؤية التاريخية وووقائع ما يجري ومستقبل هذا الصراع نستضيف رئيسَ الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف..