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نيوزميكر

ما سبب نفاد مخزون الغذاء بشمال سوريا؟

أخبار العالم العربي

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دعا برنامج الغذاء العالمي إلى فتح المزيد من المعابر إلى المناطق السورية المتضررة من الزلزال المدمر، لتجديد إمدادات المساعدات الغذائية التي استنفدت بسرعة لاسيما الحصص الجاهزة للأكل.

البرنامج دعا إلى توفيرِ تبرعات بقيمة سبعة وسبعين مليون دولار لمساعدة نحو تسعمئة ألف شخص تضرروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا..

الحديث عن جهود برنامج الغذاء العالمي لتوفير مساعدات للمنكوبين في تركيا وسوريا في برنامج نيوزميكر مع المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ريم ندا.

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع