ما سبب خشية إسرائيل من تفاهم إيران مع الأردن بعد السعودية؟

بينما تتجه عمان وطهران إلى التقارب مجددًا واستئناف العلاقات بينهما، تزداد في المقابل التخوفات الإسرائيلية من هذه التحركات بحسب ما تؤكد صحيفة معاريف العبرية

فأشارت "المعاريف" إلى أن ذلك يسبب قلقا في تل أبيب خصوصا عقب الاتفاق الذي وُقّع بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي بوساطة صينية، وهو أمر وصفته الصحيفة بأنه يمثل إنجازًا دبلوماسي لإيران وضربةً لمفهوم إسرائيل وجهودها في الأعوام الأخيرة من أجل تشكيل كتلة مناهضة لطهران في المنطقة.

فكيف يمكن فهم التوجس الإسرائيلي من التقارب المرتقب بين عمان وطهران؟ وما هي أوراق تل أبيب لمواجهة الجهد الدبلوماسي الإيراني المتعاظم في المنطقة في الآونة الأخيرة؟

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