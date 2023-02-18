ما خيارات الناتو لتفادي انهياره جراء النزاع الأوكراني؟

فيما ضجَّتْ القاعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بكلمات القادة الغربيين، تحولت الطرقات المؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر ساحةً للتظاهرات الحاشدة المنددة بالسياسات الغربية.

على عكس قادتهم يطالب المتظاهرون بوقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا كأقصر طريق للسلام. لكن السقف العاليَ للكلمات التي ألقيت، وتحديداً لجهة استمرار السياسة الغربية في أوكرانيا، تؤكد أن القادة الغربيين يصمون آذانهم عن أصوات المتظاهرين. ليس غريباً طالما أن الصوت الأميركي يعلو في أوروبا على أي صوت آخر. لماذا؟ ومتى يسلم الغرب بالطريق المسدود لسياسته في أوكرانيا؟

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