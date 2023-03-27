لماذا تخشى واشنطن تحقيقا دوليا في تفجيرات السيل الشمالي؟

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مشترك قدمته روسيا بدعم من الصين في سعيها لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في حادثة تفجير السيل الشمال،

المشروع الذي حظي بدعم ثلاثة أصوات مقابل امتناع بقية الأعضاء عن التصويت نص على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق وتحديد الجناة والجهات الراعية والمتواطئين معهم.

بهذا الصدد اتهم المندوب الروسي فاسيلي نبينزيا الولايات المتحدة وحلفاءها بالسعي لإخفاء الحقائق من خلال دعم تحقيقات وطنية تستثني روسيا كما أنها قد تستثمر لسنوات في محاولة لطي الملف.

فما هي دلالات نتائج التصويت؟ وما هي خيارات موسكو بعد مجلس الأمن؟

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