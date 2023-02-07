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أ ف ب: حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل
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لماذا تجاهل بايدن معاناة السوريين بمناطق الحكومة من الزلزال؟

أخبار العالم العربي

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غضب الطبيعة أم قسوة البشر أم كلاهما.. سوريا التي أرهقتها سنون الحرب تستغيث ولا تجد إلا قلة يستجيبون. والسبب قطيعة فرضتها واشنطن وأتباعُها لمعاقبة النظام السوري كما يقولون.

لكنْ وبعيدا عن هذا الجدل، يصرخ السوريون كلُهم بصوت واحد " تعبنا" بعد أن أرهقتهم سياساتٌ غربية تدعي أنها ترعى حقوقَ الإنسان في العالم.. لا وزد على ذلك ان أقوى دولةٍ بالعالم تسرق نفط شعب لم يعد يجدُ ما يُدفئه في صقيع الشتاء..
ما آثارُ العقوبات والسياساتِ الغربية على عمليات المساعدة الإنسانية؟ لماذا سارعت كلُ دول العالم بمد يد العون لتركيا، فيما تجاهل كثيرون أن المأساة أصابت ببلدين؟ وهل يمكن أن يكون الزلالُ سببا لإعادة النظر أو تخفيف عقوباتهم على دمشق؟

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